Tokat'ta 4.7 deprem nedeniyle halk gece boyunca sokakta bekledi Bölgede yaşanan 2 depremin ardından bölge halkı büyük bir tedirginlik yaşayarak geceyi sokakta geçildi. Aynı zamanda 3 ilçede de eğitime 1 gün ara verildi.

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DHA

Türkiye gece saatlerinde deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleşti.

Depremin merkezi bu kez Tokat oldu.

Sulusaray ilçesinde saat 01.06'da 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 02.35’te yine merkez üssü Sulusaray ilçesinde 4.1 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi.

Vatandaşlar sokağa döküldü

Zeminden 7 kilometre derinlikte yaşanan bu artçı depremden sonra Tokat merkezde çok sayıda vatandaş evlerini terk etti.

Battaniyelerle sokaklara çıkan vatandaşların bazıları araçlarında soğuktan korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar da yaktıkları ateşin çevresinde ısınarak geceyi geçirdi.

Raflardaki malzemeler devrildi

Sulusaray merkezli deprem anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Sulusaray ilçesinde bir marketteki güvenlik kamera kayıtlarında, sarsıntıyla birlikte raflarda bulunan eşya ve ürünlerin yere devrildiği görüldü.

Yine ilçede bir ahırdaki güvenlik kamera görüntüsünde deprem anında huzursuzlanan büyükbaş hayvanların ayağa kalktıkları kayıtlara yansıdı.

Eğitime 1 gün ara verildi

Halk geceyi sokakta geçirerek tedirgin bir bekleyişteyken Tokat Valiliği'nden açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Tokat ilimiz Sulusaray ilçemizde 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde meydana gelen 2 deprem nedeniyle Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerimizde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)