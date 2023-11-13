Haberler



3. Sayfa



Tokat'ta ağabeyini öldüren kişiden arabayla ezerek intikam aldı

Tokat'ta ağabeyini öldüren kişiden arabayla ezerek intikam aldı Bir yıl önce av tüfeği ile öldürülen Serhat Unutmaz'ın kardeşi, katilin ağabeyini aracıyla ezerek yaraladı. Ardından otomobilinden inip yerde yatan Şahin'i tekmeleyen şüpheli Z.U.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı. O anlar kameraya yansıdı.