Tokat'ın Turhal ilçesinde iki aile arasında, bir yıl önce kız kaçırma meselesi yüzünden husumet yaşandı.
Olaylar sonucunda Serhat Unutmaz, Musa Şahin tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.
Musa Şahin, olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlı, olaya ilişkin görülen davada 10 yıl hapis cezası aldı.
Kenti terk ettiler
Olayın ardından katil Musa Şahin'in ailesi, diğer aileden karşılık gelmesinden endişe ederek, Turhal ilçesini terk etti ve Kahramanmaraş'a yerleşti.
Ancak aile, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından yeniden Turhal'a döndü.
Katilin ağabeyinden intikam aldı
Maktül Serhat Unutmaz'ın kardeşi Z.U., öldüren Şahin Ailesi'nin yeniden Turhal'a taşındığını duyunca, ağabeyinin intikamını almaya karar verdi.
Z.U. ve babası Ayhan Unutmaz, katil Musa Şahin'in ağabeyi Erdal Şahin'in o saatlerde oraya geleceğini bilerek Turhal Şeker Fabrikası girişinde bekledi.
Otomobili üzerine sürdü
Şahin'in geldiğini gören Z.U., katilin ağabeyi Erdal Şahin'in üzerine aracını hızla sürerek çarptı.
Çarpmanın etkisiyle defalarca takla atan adam bilincini kaybetti.
Yerde yatan adama tüfek doğrulttu
Ardından araçtan inen Z.U., Şahin'e tüfek doğrultup tekme attı.
Bu sırada baba Ayhan Unutmaz, oğlunun elinden tüfeği alarak cinayet işlemesini engelledi.
Z.U., olay yerinden ayrılırken yerde yatan Erdal Şahin'i tekrar ezdi.
Tedavisi sürüyor
Yaralanan Erdal Şahin, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Şahin'in tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
O anlar kamerada
Ekipler olayla ilgili incelemesine başlatılırken, firari Z.U.'nun aranma çalışmaları sürüyor.
Şüpheli Z.U.'nun aracını hızla Erdal Şahin'in üzerine sürerek çarptığı görüntüler, fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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