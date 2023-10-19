Tokat'ta amca dehşeti! Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu yeğenini öldürdü Tokat'ın Zile ilçesinde bir kişi, 11 yıl önce Rusya'da ölen oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu yeğenini öldürdü.

DHA

Tokat'ta bir amca dehşet saçtı..

11 yıl boyunca yeğenini, oğlunun ölümünden sorumlu tuttu. Çıkan tartışmada kan aktı..

Öğle saatlerinde Zile ilçesi Kervansaray köyünde gerçekleşen olayda 2012 yılında kuzeni Onur Altındal (38) ile Rusya'da çalışan Zafer Akdoğan hayatını kaybetti.

Yusuf Akdoğan (70), oğlu Zafer'in ölümünden sorumlu tuttuğu Onur Altındal ile Kervansaray köyünde bir araya gelerek sözlü tartışma yaşadı.

Yeğenini tabancayla vurdu

Tartışmanın büyümesiyle Yusuf Akdoğan, ruhsatsız tabancayla Altındal'ın üzerine ateş etti. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Altındal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yeğenini öldüren amca gözaltında

Altındal'ın cenazesi, incelenmek üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri Yusuf Akdoğan' göz altına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)