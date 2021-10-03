Euro
10.2684
-0.38%
Dolar
8.8554
-0.37%
Altın
501.19
-0.11%
Borsa
1.401
-0.35%
Bitcoin
416.243
-0.97%
EXEN Coin
19.82
-0.75%
15ºC
İstanbul
Açık 15 C
    Tokat'ta aynı kavşakta bir ayda 19 trafik kazası

    Tokat'ta aynı kavşakta bir ayda 19 trafik kazası

    Tokat'ta aynı kavşakta bir ay içinde meydana gelen 19 yaralamalı ve maddi hasarlı kaza, kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 03.10.2021 - 01:10
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 01:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Tokat-Niksar karayolu TEDAŞ kavşağında yaşanan trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile görüntülendi.

    YOL ÇALIŞMASI, KAZALARA DAVETİYE ÇIKARDI

    Karayolları ekipleri tarafından yol çalışması nedeniyle kimi zaman tek şeritten trafiğin çift yönlü aktığı yol, kazalara davetiye çıkardı.

    Yeşilırmak üzerindeki köprüden kavşağa girerek karşı yöne geçmek isteyen otomobillere diğer yönden gelen araçların çarpması kameralara anbean yansıdı.

    Tokat'ta aynı kavşakta bir ayda 19 trafik kazası-Video

    BİR AYDA AYNI YERDE 19 KAZA

    Son bir ay içerisinde 19 yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi. Yol çalışmalarının tamamlandığı kavşakta sinyalizasyon sisteminin henüz yerleştirilmemiş olması da kazalara davetiye çıkardı.

    Tokat ta aynı kavşakta bir ayda 19 trafik kazası #1

    Ayıca KGYS kameralarına el freninin çekilmesi unutulan park halindeki otomobilin hareket etmesi yer aldı.

    Tokat ta aynı kavşakta bir ayda 19 trafik kazası #2

    Sürücünün park ettiği otomobilin hareket ederek kavşakta refüje çıkıp karşı yöne geçerek, bariyerlere çarpması yer aldı.

    Tokat ta aynı kavşakta bir ayda 19 trafik kazası #3

    Ayrıca kavşaklarda otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazalar da yer aldı.

    Tokat ta aynı kavşakta bir ayda 19 trafik kazası #4

    Tokat ta aynı kavşakta bir ayda 19 trafik kazası #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir