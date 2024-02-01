Tokat'ta bir kadın eski nişanlısını öldürdü! Müebbet hapis cezası verildi

Tokat'ta eski nişanlı dehşet saçtı..
Geçtiğimiz yıl Çeçenistan Caddesi Tokat Gaziosmanpaşa Hastanesi kavşağı yakınlarında 2 Ağustos’ta Fatma Güngör isimli kadın, 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın işlettiği tütün ürünleri dükkanının önüne geldi.
Yıldız'ı kız arkadaşı Elif Durmuş ile gören Fatma Güngör, yanındaki silahla Yıldız’ı vurarak öldürdü, E.D.'yi ise yaraladı.
Güngör, hakim karşısına çıktı..
Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu yargılanan Fatma Güngör ile taraf avukatları katıldı.
Suçlamaları kabul etmedi
Sanık Güngör, duruşmadaki savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Müebbet hapis cezası verildi
Mahkeme heyeti, Güngör'e eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı öldürme suçundan müebbet, yanındaki kız arkadaşı Elif Durmuş'u öldürmeye teşebbüsten 8 yıl 4 ay, hırsızlıktan 4 yıl 2 ay, ateşli silah bulundurmaktan 10 ay hapis verdi.
Tokat'ta 2 Ağustos 2022 yılında Fatma Güngör, eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız ve yanındaki kız arkadaşı Elif Durmuş'a iş yerinin önünde tabancayla ateş etmiş, Yıldız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Silahı polis memuru arkadaşının evinden aldığını iddia eden Güngör tutuklanıp hakkında dava açılmıştı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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