Tokat'ta çocukların tartışmasına babalar dahil oldu: 1 ölü

İHA
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba kasabasında çocuklar arasında çıkan tartışma, aralarında önceden husumet bulunan babaların da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.
Kasaba merkezinde bulunan kahvede çıkan kavgada Hüseyin N., Tanoba Kasabası Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Duran Keleş'i silahla 5 el ateş ederek vurdu.
Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keleş Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keleş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan Hüseyin N., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı.
Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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