Tokat'ta doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu

DHA
Tokat merkez Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın girişindeki doğal gaz borusunda meydana gelen sızıntı mahalle sakinlerini korkuttu.
Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Binada yaşayan vatandaşlar polis tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.
Ekipler 4 saattir devam ettiği öne sürülen sızıntıya müdahale etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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