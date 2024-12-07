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Tokat'ta doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu

Tokat'ta doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu Tokat'ta apartman girişinden sızan doğal gaz panik yarattı. Binada yaşayanlar tahliye edilirken ekipler ise sızıntıya müdahale etti.