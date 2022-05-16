Tokat’ta eşi ile kardeşine kurşun yağdırdı: O anlar

Tokat’ta eşi ile kardeşine kurşun yağdırdı: O anlar

Eşi ve birlikte kaçtığını ileri sürdüğü öz kardeşini otobüs terminalinde kurşun yağmuruna tutan saldırgan koca tutuklandı. Dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat’taki şehirler arası otobüs terminaline giden Müslüm B. (30), otobüsten inen 3 çocuk annesi eşi İlfer B. (26) ile kardeşi Sabri B.'ye (25) tabanca ile kurşun yağdırdı.

Tabancadan çıkan kurşunların hedefindeki kardeş, terminalin arka kapısından kaçmaya çalışırken göğsünden ve bacağından vuruldu.

O anlar güvenlik kamerasında

Daha sonra eşi İlfer B.'ye yönelen saldırgan, peşinden koştuğu kadına birkaç el ateş açtı.

Korku dolu bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Terminalde silah seslerinin duyulması ile birlikte yaşanan panik de görüntülerde yer aldı.

Tokat'ta eşini ve kardeşini 'namus' iddiasıyla vurdu VİDEO

Genç kadın taburcu oldu, yaralı kardeşin tedavisi devam ediyor

Öte yandan saldırının ardından yaralılar, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadın taburcu olurken, göğüs bölgesinden yaralanan Sabri B.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Şahsın hayati tehlikeyi atlattığı kaydedildi.

Tutuklandı

Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sonrası yakalanarak gözaltına alınan Müslüm B. (30) ise sevk edildiği adi makamlarca tutuklandı.

“Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum”

Yakalanan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edilirken, basın mensuplarının "Eşinizi neden vurunuz?" şeklindeki sorusuna “Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum.” diye cevap vermişti.

Bir gün önce Tokat’a geldi

İHA’nın haberine göre İstanbul’da ikamet eden Müslüm B.'nin, eşi ile kardeşinin çalışmak için Antalya’dan Tokat’a geleceği bilgisini alarak bir gün önceden kente geldiği kaydedildi.