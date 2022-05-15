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Tokat'ta eşini ve kardeşini 'namus' iddiasıyla vurdu

Tokat'ta eşini ve kardeşini 'namus' iddiasıyla vurdu

Birlikte kaçtıklarını iddia eden şahıs, eşi ve kardeşini kurşun yağmuruna tuttu. 3 yerinden yaralanan kadın ve göğsünden vurulan adam hastaneye kaldırıldı.