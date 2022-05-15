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    Tokat'ta eşini ve kardeşini 'namus' iddiasıyla vurdu

    Birlikte kaçtıklarını iddia eden şahıs, eşi ve kardeşini kurşun yağmuruna tuttu. 3 yerinden yaralanan kadın ve göğsünden vurulan adam hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 15.05.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 12:37
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    Tokat'ta eşini ve kardeşini 'namus' iddiasıyla vurdu

    Tokat şehir terminalinde Müslüm B. (30)  otobüsten inen 3 çocuk annesi eşi İlfer B. (26) ile kardeşi Sabri B.’ye (25) tabanca ile ateş açtı.

    Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti.

    Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan kadının 3 yerinden, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen şahsın ise göğüs bölgesinden tek kurşunla yaralandığı öğrenildi.

    Sabri B.’nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

    “Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum”

    Öz kardeşi ile eşini vuran şahıs verilen eşkal doğrultusunda çalışma yapan polis ekipleri tarafından Behzat Caddesinde yakalandı.

    Yakalanan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi.

    Zanlı basın mensuplarının eşinizi neden vurunuz? Şeklindeki sorusuna “Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum” diye cevap verdi.

    Tokat ta eşini ve kardeşini namus iddiasıyla vurdu #1

    Tokat ta eşini ve kardeşini namus iddiasıyla vurdu #2

    Tokat ta eşini ve kardeşini namus iddiasıyla vurdu #3

    Tokat ta eşini ve kardeşini namus iddiasıyla vurdu #4


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