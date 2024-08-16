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Tokat'ta gaz ve fren pedalını karıştıran sürücü kaza yaptı

Tokat'ta gaz ve fren pedalını karıştıran sürücü kaza yaptı Şehir merkezinde park ettiği aracı çekmek isteyen sürücü, gaz ve fren pedalını karıştırınca otomobiliyle 5 metrelik duvarda asılı kaldı.