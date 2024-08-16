Tokat'ta gaz ve fren pedalını karıştıran sürücü kaza yaptı

Tokat'ta yaşayan L.Ş. isimli sürücü, Erenler Mahallesi üzerine park ettiği aracının yanında başlayan inşaat çalışması nedeniyle otomobilinin yerini değiştirmek istedi.
ARACIYLA DUVARDA ASILI KALDI
Fren ile gaz pedalının yerini karıştıran L.Ş. yönetimindeki 60 DK 457 plakalı otomobil, 5 metrelik duvarda asılı kaldı.
L.Ş., havada askıda kalan aracın kapısının sıkışması nedeniyle araçtan inemedi.
Kazayı gören vatandaşların durumu 112'ye bildirmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Otomobilin devrilmesi ihtimaline karşılık itfaiye ekipleri aracı halatla bağladıktan sonra sürücü, sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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