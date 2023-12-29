Tokat'ta husumetli ailelerin kavgası: 2 ölü Zile ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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DHA

Tokat'ın Zile ilçesi İstasyon Mahallesi Selağzı kavşağında husumetli olan Yıldıztepe köyü muhtarı 43 yaşındaki Hasan Özer Kabay ile 22 yaşındaki Salih Akarsu, kavşakta karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada Kabay ile Akarsu ile Ali Öztürk, Nihat Kabay (19) ve Kadir Özpolat yaralandı.

2 kişi hastanede hayatını kaybetti

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan Kabay ile Akarsu, kaldırıldıkları Zile Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Zile Devlet Hastanesi'ne gelen iki ailenin bireyleri arasında yine kavga çıktı. Polis ve jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Ekipler, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)