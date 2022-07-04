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    Tokat’ta, husumetli bıçakçıların kavgası kamerada

    Bıçak dükkanı olan Mustafa Üzel, bıçak dükkanı sahibi husumetlisi Fatih Öztürk tarafından plastik boruyla saldırıya uğradı. Üzel, Öztürk’ü omzundan vurdu.
    • 04.07.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 14:45
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    Tokat’ta, husumetli bıçakçıların kavgası kamerada

    Tokat’ta, Alipaşa Mahallesi'nde bıçakçı dükkanı bulunan Fatih Öztürk (47), iddiaya göre eline satır alıp, iş yerinin önünde dolaştı, ardından satırı dükkanına bırakıp plastik boru alarak husumetlisi Mustafa Üzel'in (47) bıçakçı dükkanına gitti.

    Öztürk Üzel’e plastik boru ile saldırınca Üzel, ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca ile Öztürk’ü omzundan vurdu.

    Ekipler sevk edildi

    DHA’nın haberine göre; yaralanan Fatih Öztürk, kendi dükkanına kaçtı. Esnafın ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Tokat’ta, husumetli bıçakçıların kavgası kamerada

    Soruşturma başlatıldı

    Mustafa Üzel gözaltına alındı.

    Fatih Öztürk de ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tokat’ta, husumetli bıçakçıların kavgası kamerada #1


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