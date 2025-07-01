Tokat'ta husumetlilerin kavgasında 1 kişi silahla ağır yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Tepeşehir mevkiinde S.M. ve 3 arkadaşı boş arazide alkol aldığı sırada daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.K., aracıyla olay yerine geldi.

Araçtan inerek tabancayla S.M.'ye doğru 6 el ateş eden S.K., çıkan arbedede bacağından bıçakla yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından aracıyla bölgeden uzaklaşan S.K., ilçe çıkışında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ağır yaralanan S.M. ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.