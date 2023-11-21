Tokat'ta husumetlilerini av tüfeğiyle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı Tokat'tın Pazar ilçesi Üzümören Kasabası'nda F.G. (23) isimli şahıs husumetlerini av tüfeğiyle vurdu; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İHA

Tokat'ın Pazar ilçesi Üzümören Kasabası'nda yaşandı.

İki aile arasında mera tartışması nedeniyle geçmişten gelen husumet bulunuyordu.

Husumetlilerine ateş etti

F.G. (23) isimli şahıs husumetlisi olan Şaban Yazar (35) ve E.Y. (38) isimli şahısları Üzümören Kasabası'nda av tüfeğiyle vurdu.

Kasabada bulunan farklı mekanlarda vurduğu husumetlilerinden Şaban Yazar (35) ve E.Y. yaralandı. Olay yerlerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine kasabaya sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olayda yaralanan Şaban Yazar ve E.Y. Pazar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Şaban Yazar hayatını kaybetti. E.Y. isimli şahıs ise Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından husumetlilerini yaralayan F.G. isimli şahıs kaçtı. Ekipler F.G. isimli şahıssı aramaya devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)