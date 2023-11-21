İHA
Tokat'ın Pazar ilçesi Üzümören kasabasında Furkan Gül (23), aralarında mera tartışması nedeniyle geçmişten gelen husumet bulunan Şaban Y. (35) ve E.Y.'yi (38) av tüfeğiyle vurdu.
İhbar üzerine kasabaya sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan Şaban Y. ve E.Y., Pazar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Şaban Y. hayatını kaybetti.
E.Y. ise Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yakalandı
Husumetlilerinden birini öldüren, diğerini yaralayan Furkan Gül, olayın ardından kaçmıştı.
Ekipler tarafından aranan Furkan Gül, Pazar ilçesinde ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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