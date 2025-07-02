Tokat'ta husumetlisinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti

Tokat’ın Erbaa ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Tepeşehir bölgesinde 1 Temmuz gecesi meydana gelen olayda, iddiaya göre, Süleyman Maden ve arkadaşları arazide alkol aldı.
Bu sırada husumetlisi S.K., araçla yanlarına geldi.
AĞIR YARALANDI
S.K., tabancayla 6 el ateş açtı.
Saldırıda ağır yaralanan Maden Erbaa Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinden kaçan S. K. ilçe çıkışında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Süleyman Maden doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.