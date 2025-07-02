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Tokat'ta husumetlisinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti

Arkadaşlarıyla arazide alkol aldığı sırada husumetisinin silahlı saldırısına uğrayan Süleyman Maden, ağır yaralandı. Şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, şüpheli S.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İHA İHA
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Tokat'ta husumetlisinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti

Tokat’ın Erbaa ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Tepeşehir bölgesinde 1 Temmuz gecesi meydana gelen olayda, iddiaya göre, Süleyman Maden ve arkadaşları arazide alkol aldı. 

Bu sırada husumetlisi S.K., araçla yanlarına geldi. 

AĞIR YARALANDI

S.K., tabancayla 6 el ateş açtı.

Saldırıda ağır yaralanan Maden Erbaa Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinden kaçan S. K. ilçe çıkışında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Süleyman Maden doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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