Tokat'ta kaçak tütün ve cep telefonu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

İHA

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonunda kaçak cep telefonu ve tütün ticareti yaptığı belirlenen F.K. (34), R.K. (33) ve M.K. (60) gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yeri ve adreslerinde yapılan aramalarda 255,7 kg kıyılmış tütün, 115 bin adet doldurulmuş makaron, 75 bin 200 boş makaron, 5 kaçak cep telefonu ve tütün dolumunda kullanılan sanayi tipi makineler ele geçirildi.

Ayrıca 7 adet 9 mm çapında fişeğe de el konuldu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.