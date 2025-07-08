Tokat'ta kanyondaki şelaleden düşen kişi yaşamını yitirdi

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde bulunan Zinav Kanyonu'nda yürüyüş yapan Turan Başaran, ayağının kayması sonucu yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki şelaleden düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AFAD dalgıç ekibinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu 44 yaşındaki Başaran'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Başaran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.