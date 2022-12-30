Tokat’ta kayıp kadını öldürdüğünden şüphelenilen şahısla ilgili yeni gelişme

14 gündür kayıp olarak aranan kadını öldürdüğünden şüphelenilen şüpheli hakkında 23 kez adli işlem yapıldığı bildirildi.

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ataköy Beldesi’nde kaybolan Arife Gökçe’yi arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada olayın yaşandığı tarihten itibaren her gün devam eden detaylı ve titiz çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

29 saatlik görüntü incelemeleri sürüyor

Açıklamada, “Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, SAK, JASAT timleri ve AFAD olmak üzere toplam 284 personel, kurtarma, iz takip ve kadavra köpekleri, hava destekli drone ile gönüllü sivil vatandaşlar tarafından Ataköy Beldesi’nin tamamında aramalar yapılmıştır. Asayiş, İstihbarat ve JASAT birimlerince çok yönlü olarak araştırmalar olay gününden itibaren devam etmiş olup, olay yerinde kamera bulunmamakla birlikte çeşitli noktalardan ve yakın çevrelerden elde edilen 98 saatlik kamera (PTS/Güvenlik Kameraları) kaydı alınmıştır. Alınan görüntülerin yaklaşık 69 saati detaylı olarak incelenmiştir. Bu saatler içerisinde 12 bin 48 araç tespit edilerek, araçlar hakkındaki araştırmalar ile kalan 29 saatlik görüntü incelemeleri devam etmektedir.” denildi.

Swap örnekleri ile numuneler alındı

Valilik ayrıca olayda şüpheli görülen S.S. ile ilgili de son detayları paylaştı.

Buna göre S.S.’nin üzerinden ve evinden Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca incelenmek üzere biyolojik swap örnekleri ile numuneler alındığı bildirildi.

23 kez adli işlem yapıldı

İHA’nın haberine göre kayıp şahıs ile şüphelilerin HTS dökümü de Almus Cumhuriyet Başsavcılığından talep edildi.

Ekipler tarafından şahısların telefon trafiklerinin, detaylı olarak incelendiği kaydedildi.

Öte yandan S.S. hakkında bugüne kadar yapılan şikayetler sonucunda kolluk kuvvetleri ve cumhuriyet savcılıklarınca 23 kez adli işlem yapıldığı belirtildi.