Petrol
83.52
0.07%
Euro
19.9659
-0.11%
Dolar
18.7158
0.06%
Altın
1.095
0.40%
Borsa
5542
0.00%
Bitcoin
312.937
-0.61%
BTXN Coin
6.02
1.86%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Tokat’ta kayıp kadını öldürdüğünden şüphelenilen şahısla ilgili yeni gelişme

    14 gündür kayıp olarak aranan kadını öldürdüğünden şüphelenilen şüpheli hakkında 23 kez adli işlem yapıldığı bildirildi.
    • 30.12.2022 - 16:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokat’ta kayıp kadını öldürdüğünden şüphelenilen şahısla ilgili yeni gelişme

    Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ataköy Beldesi’nde kaybolan Arife Gökçe’yi arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

    Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada olayın yaşandığı tarihten itibaren her gün devam eden detaylı ve titiz çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

    29 saatlik görüntü incelemeleri sürüyor

    Açıklamada, “Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, SAK, JASAT timleri ve AFAD olmak üzere toplam 284 personel, kurtarma, iz takip ve kadavra köpekleri, hava destekli drone ile gönüllü sivil vatandaşlar tarafından Ataköy Beldesi’nin tamamında aramalar yapılmıştır. Asayiş, İstihbarat ve JASAT birimlerince çok yönlü olarak araştırmalar olay gününden itibaren devam etmiş olup, olay yerinde kamera bulunmamakla birlikte çeşitli noktalardan ve yakın çevrelerden elde edilen 98 saatlik kamera (PTS/Güvenlik Kameraları) kaydı alınmıştır. Alınan görüntülerin yaklaşık 69 saati detaylı olarak incelenmiştir. Bu saatler içerisinde 12 bin 48 araç tespit edilerek, araçlar hakkındaki araştırmalar ile kalan 29 saatlik görüntü incelemeleri devam etmektedir.” denildi.

    Swap örnekleri ile numuneler alındı

    Valilik ayrıca olayda şüpheli görülen S.S. ile ilgili de son detayları paylaştı.

    Buna göre S.S.’nin üzerinden ve evinden Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca incelenmek üzere biyolojik swap örnekleri ile numuneler alındığı bildirildi.

    Tokat’ta kayıp kadını öldürdüğünden şüphelenilen şahısla ilgili yeni gelişme #1

    23 kez adli işlem yapıldı

    İHA’nın haberine göre kayıp şahıs ile şüphelilerin HTS dökümü de Almus Cumhuriyet Başsavcılığından talep edildi.

    Ekipler tarafından şahısların telefon trafiklerinin, detaylı olarak incelendiği kaydedildi.

    Öte yandan S.S. hakkında bugüne kadar yapılan şikayetler sonucunda kolluk kuvvetleri ve cumhuriyet savcılıklarınca 23 kez adli işlem yapıldığı belirtildi.


    Vatikan açıkladı: Durumu ciddi
    Dünya

    Vatikan açıkladı: Durumu ciddi

    Elektrikte serbest tüketici ve fiyat limitleri düştü
    Ekonomi

    Elektrikte serbest tüketici ve fiyat limitleri düştü

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    Görüş Bildir