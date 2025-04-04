Tokat'ta kaza yapan Tofaş ikiye ayrıldı

İHA

Tokat'ta il merkezine bağlı Kaşıkçıbağları Mahallesi üzerinde seyreden ismi bilinmeyen otomobil sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bulunan demir korkuluğa çarptı.

ORTADAN İKİYE AYRILDI

Çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye ayrıldı.

Kazayı hafif yaralarla atlatan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada otomobilin çarptığı demir zarar görmezken Tofaş'ın ikiye ayrılması şaşırttı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"BU ARAÇLAR TRAFİKTEN MENEDİLSİN"

Kazaya ilişkin konuşan mahalle sakini Mustafa Işık, "Son dönemlerde düşük modelli araçların karıştığı trafik kazalarının arttığını görüyoruz.

Bu tür araçların kullanırken biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Canlarımızın daha fazla yanmaması için bu araçların trafikten menedilmesini bekliyoruz." dedi.