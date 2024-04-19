Tokat'ta kırılmanın olduğu fay hattı görüntülendi Sulusaray'da meydana gelen 5.6'lık depremin merkez üssü olan köyde, fay hattındaki kırıklar drone ile kaydedildi.

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İHA

Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.

Tokat merkeze 64, Sulusaray ilçesine ise 13 kilometre uzaklıkta bulunan Buğdaylı köyünde, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Sulusaray başta olmak üzere birçok ilçe ve köyden hissedilirken, depremin merkez üssü olan köyde kırılmanın olduğu fay hattı görüntülendi.

Deprem sırasında oluşan büyük yarıklar görüntüye yansıdı.

"Yer patlamış gibi hissettim"

Buğdaylı köyü sakinlerinden Fatih Şahin, "Burası depremin merkez üssü olan yer. Drone'la baktığımız yerlerdeki yarıklar depremden önce yoktu. Depremden sonra oluştu. Deprem anında dışarıdaydım, yer patlamış gibi hissettim." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)