DHA
Tokat'ın Erbaa ilçesi D-100 kara yolu Erek Caddesi kavşağı yakınında korkunç bir kaza meydana geldi.
Ahmet Tiryaki yönetimindeki otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki Sinan Güler araçta sıkıştı.
SIKIŞANLARI İFTAİYE KURTARDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Güler, sıkıştığı yerden kısa sürede kurtarıldı.
Tiryaki de yaklaşık 15 dakika süren uğraşların ardından çıkartıldı.
O anlar, kameraya yansıdı. 2 yaralı, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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