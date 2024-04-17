İHA
Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bereketli beldesinde tali yoldan çıkan Avni Güneş'in (61) kullandığı otomobil ile Mehmet Arslantaş (64) idaresindeki beton mikseri çarpıştı.
Kaza nedeniyle otomobil tarlaya, araçta bulunan bir yolcu da yola savruldu.
1'i ağır 4 yaralı
Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi gönderildi.
Kazada 2 sürücü ile otomobildeki Güleser Erdem (61) ve Saniye Güneş (60) yaralandı.
Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Avni Güneş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaşananlar kamerada
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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