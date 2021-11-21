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    Tokat'ta otomobil ile traktör arasındaki feci kaza

    Seyir halinde olan bir otomobilin traktöre arkadan çarpmasıyla kaza meydana geldi .Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 21.11.2021 - 09:34
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    Tokat'ta otomobil ile traktör arasındaki feci kaza

    Tokat'ın Zile ilçesinde seyir halinde olan Çağrı Yiğit isimli kişinin hakimiyetindeki 45 KY 049 plakalı otomobil, küspe taşıyan Erol T. idaresindeki traktör römorkuna arkadan gelerek çarptı.

    Çarpmanın etkisi ile otomobilin ön kısmı traktörün altına girdi.

    Olay yerine kurtarma ekipleri ile birlikte sağlık ekipleri sevk edildi.

    1 ÖLÜ

    Araç içinde sıkışan Yiğit’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

    1 AĞIR YARALI

    Yanındaki Mustafa Ü. ise ağır yaralı olarak ambulansla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Tokat ta otomobil ile traktör arasındaki feci kaza #1

    Tokat ta otomobil ile traktör arasındaki feci kaza #2

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