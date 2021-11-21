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- Tokat'ta otomobil ile traktör arasındaki feci kaza
Tokat'ta otomobil ile traktör arasındaki feci kaza
Seyir halinde olan bir otomobilin traktöre arkadan çarpmasıyla kaza meydana geldi .Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
- 21.11.2021 - 09:34
Tokat'ın Zile ilçesinde seyir halinde olan Çağrı Yiğit isimli kişinin hakimiyetindeki 45 KY 049 plakalı otomobil, küspe taşıyan Erol T. idaresindeki traktör römorkuna arkadan gelerek çarptı.
Çarpmanın etkisi ile otomobilin ön kısmı traktörün altına girdi.
Olay yerine kurtarma ekipleri ile birlikte sağlık ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ
Araç içinde sıkışan Yiğit’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
1 AĞIR YARALI
Yanındaki Mustafa Ü. ise ağır yaralı olarak ambulansla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.