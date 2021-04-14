Tokat’ta sahur vakti davul yerine ilahi çalındı

Reşadiye ilçesinde vatandaşlar, sahura davul yerine bir pikaba konulan hoparlörden yükselen ilahı sesleri ile uyandırıldı.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde belediye tarafından görevlendirilen zabıta memuru, sahurda davul yerine pikapla tüm mahalleleri gezdi.

Vatandaşlar, pikaba yerleştirilen ses sisteminden yükselen ilahi sesleri ile sahura kaldırıldı.

“GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ”

Reşadiye Belediyesi Zabıta Memuru Ahmet Şahin, “Daha önceden davul zurna eşliğinde vatandaşlar sahura kaldırılıyordu. Ramazan’ın manevi duyguları daha anlamlı olsun diye ilahi çalmaya karar verildi. Vatandaşlardan güzel tepkiler alıyoruz.” dedi.

Nurettin Yıldız isimli bir vatandaş, sahurda ilahi çalınmasından memnun olduklarını söyledi. Çevre sakinlerinden Azize Gürpınar da uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek, “Ramazan’a ilahi yakışır. Reşadiye belediyesi tarafından vatandaşların ilahiler eşliğinde sahura kaldırması çok güzel bir şey. Davulda eskilerden gelen bir gelenek ama bence ilahi daha güzel bir uygulama olmuş.” dedi.

Tokat'ta sahurda davul yerine ilahi VİDEO

