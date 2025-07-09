Tokat'ta seyir halindeki tırdan alevler yükseldi

Tokat'da Tokat-Sivas karayolunun 17’nci kilometresinde saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, B.A. idaresindeki 02 AFJ 090 plakalı tırda bilinmeyen bir sebeple yangın başladı.
Olayda, durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park etti.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Sürücü, ardından durumu 112’ye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
YOL YANGIN NEDENİYLE KAPANDI
Yangın nedeniyle kapanan yolda kontrollü geçişle trafik akışı sağlandı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.