Tokat'ta taş ocağında yangın: 8 kamyon yanarak küle oldu

İHA

Tokat’ın Çamlıbel beldesine 4 kilometre mesafede bulunan bir taş ocağının yakıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler gece karanlığını aydınlatırken büyük hasara yol açtı.

8 KAMYON KÜL OLDU

Yangında işletmeye ait 8 kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, çevre ilçelerden destek ekipler, AFAD ve jandarma sevk edildi.

3 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.