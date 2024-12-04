Tokat'ta taş ocağında yangın: 8 kamyon yanarak küle oldu

İHA
Tokat’ın Çamlıbel beldesine 4 kilometre mesafede bulunan bir taş ocağının yakıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler gece karanlığını aydınlatırken büyük hasara yol açtı.
8 KAMYON KÜL OLDU
Yangında işletmeye ait 8 kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, çevre ilçelerden destek ekipler, AFAD ve jandarma sevk edildi.
3 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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