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İHA

Tokat'ta Turhal karayolu kenarındaki cenaze evine taziye için giden Zekeriya Çabuk, namaz kılmak için yolun karşısındaki camiye geçti.

Namaz sonrası taziye evine dönerken kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen servis minibüsü 63 yaşındaki Çabuk'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Çabuk ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çabuk'a kalp masajı yaparak müdahalede bulundu.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Çabuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.