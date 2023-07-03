Tokat'ta tıp mezunu otobüs şoförü cinayete kurban gitti Aralarında husumet bulunan genç otobüs şoförünü öldüren zanlı kaçtı, cinayet ise kameraya yansıdı. Ölen şoförün Azerbaycan'da bir fakültede tıp okuduğu, Türkiye’de de Tıp Uzmanlık Sınavı’na hazırlandığı öğrenildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Kurban Bayramı'nın ikinci günü Tokat kent merkezindeki otogarda bir vahşet yaşandı…

39 yaşındaki Murat Kaan E., aralarında husumet bulunan, bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Denizhan Şahin'i pompalı tüfekle vurarak öldürüp, kaçtı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonrasında Murat Kaan E.’nin olay günü yalnız olmadığını, ağabeyi Selim E. (45) ile oğulları H. E. (17) ve A. E.'nin (16) de yanında bulunduğunu belirledi.

Kendi vurdu, oğlu sırtından bıçakladı

Olayın detaylarını ortaya çıkaran polis, Selim E.'nin Denizhan Şahin'i otogar önünden alarak arka çıkışa doğru kardeşinin bulunduğu alana götürdüğünü tespit etti.

Murat Kaan E.’nin Şahin'i, yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak vurduğu, daha sonra oğlu H. E.'nin de şoförü bıçakla sırtından yaraladığı öğrenildi.

Dehşete düşüren anlar, otogarın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Katil aranıyor

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Selim E. ve Alperen E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen Selim E. ve Alperen E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 gün boyunca polisten kaçmayı başaran Murat Kaan E.’nin oğlu Hüseyin E. de, dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

Hüseyin E., adliyeye sevk edilirken olayın asıl şüphelisi Murat Kaan E.’nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Tıp mezunuydu

Yaşamını yitiren Şahin ise 2 gün önce akşam saatlerinde Erenler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bu arada öldürülen 32 yaşındaki Denizhan Şahin'in Azerbaycan'da bir fakültede tıp okuduğu, Türkiye'de de Tıp Uzmanlık Sınavı’na hazırlandığı ve geçici olarak otobüs şoförlüğü yaptığı belirtildi.