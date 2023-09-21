Tokat'ta traktör devrildi! Şoför ezilerek can verdi...

İHA
Tokat'ta korkunç bir kaza yaşandı.
Niksar ilçesine bağlı Kapıağzı köyünde meydana gelen olayda, Kapıağzı köyünde yaşayan D.H. (67) evinin bahçesinde sürdüğü 60 NB 046 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Traktörün altında can verdi
Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda traktör devrildi.
Devrilme sonucu D.H. traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)