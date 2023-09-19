Tokat'ta traktör kazası: 1 ölü 1 yaralı

İHA
Tokat'taki traktör kazası can aldı.
Sivas'ın Yusufoğlan köyünden Tokat Almus istikametine giden H.K. idaresindeki 58 NP0 031 plakalı traktör, virajda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.
1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yanında bulunan arkadaşı İbrahim Doğan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Yaralanan sürücü ve traktörde yolcu olarak bulunan R.Ç. (63), sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Kalendar'ın ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)