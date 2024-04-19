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Tokat'ta traktör ters döndü: 1’i ağır 3 yaralı

Tokat'ta traktör ters döndü: 1’i ağır 3 yaralı Reşadiye ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1'i ağır, üç kişi yaralandı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.