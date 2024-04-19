Tokat'ta traktör ters döndü: 1’i ağır 3 yaralı

İHA
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı D-100 karayolunda 49 yaşındaki A.Ö. idaresindeki traktör, Koyulhisar istikametinden Reşadiye istikametine seyir halindeyken yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna girmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek takla attı.
Kazada sürücü ile A.C. ve H.Ö. yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı
Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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