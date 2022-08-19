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Tokat'ta uyuşturucu madde üretmek için kurulan sistem ekipleri şaşırttı

Tokat'ta uyuşturucu madde üretmek için kurulan sistem ekipleri şaşırttı

Tokat’ta düzenlenen operasyonda bir şahsın evinde uyuşturucu madde üretmek için ısı, ışık ve havalandırma düzeneğiyle kurduğu sistem jandarma ekiplerini şaşırttı.