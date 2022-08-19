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    Tokat'ta uyuşturucu madde üretmek için kurulan sistem ekipleri şaşırttı

    Tokat’ta düzenlenen operasyonda bir şahsın evinde uyuşturucu madde üretmek için ısı, ışık ve havalandırma düzeneğiyle kurduğu sistem jandarma ekiplerini şaşırttı.
    • 19.08.2022 - 21:18
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    Tokat'ta uyuşturucu madde üretmek için kurulan sistem ekipleri şaşırttı

    Emniyet güçlerimiz zehir tacirlerine göz açtırmamaya devam ediyor...

    Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir eve operasyon düzenledi.

    Düzenlenen operasyonda yapılan aramada evin bir odasında özel ışık ve ısı sistemleriyle skunk bitkisi yetiştirildiği tespit edildi.

    Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

    Şahsın evin bir odasını özel ışık ve ısı sistemleriyle donatarak yetiştirdiği 16 kök skunk bitkisi, 157 gram kubar esrar, 102 adet kenevir tohumu, 2 adet esrar kullanım aparatı ve 2 adet metamfetamin kullanım aparatı ele geçirildi.

    Karı koca gözaltına alındı

    Şüpheli şahıs ve eşi gözaltına alındı. Operasyonda kameralara yansıyan düzenek ekipleri şaşırttı.

    İHA'nın haberine göre, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Tokat ta uyuşturucu madde üretmek için kurulan sistem ekipleri şaşırttı #1

    Tokat ta uyuşturucu madde üretmek için kurulan sistem ekipleri şaşırttı #2

    Tokat ta uyuşturucu madde üretmek için kurulan sistem ekipleri şaşırttı #3


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