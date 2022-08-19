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- Tokat'ta uyuşturucu madde üretmek için kurulan sistem ekipleri şaşırttı
Tokat'ta uyuşturucu madde üretmek için kurulan sistem ekipleri şaşırttı
Tokat’ta düzenlenen operasyonda bir şahsın evinde uyuşturucu madde üretmek için ısı, ışık ve havalandırma düzeneğiyle kurduğu sistem jandarma ekiplerini şaşırttı.
- 19.08.2022 - 21:18
Emniyet güçlerimiz zehir tacirlerine göz açtırmamaya devam ediyor...
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir eve operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda yapılan aramada evin bir odasında özel ışık ve ısı sistemleriyle skunk bitkisi yetiştirildiği tespit edildi.
Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi
Şahsın evin bir odasını özel ışık ve ısı sistemleriyle donatarak yetiştirdiği 16 kök skunk bitkisi, 157 gram kubar esrar, 102 adet kenevir tohumu, 2 adet esrar kullanım aparatı ve 2 adet metamfetamin kullanım aparatı ele geçirildi.
Karı koca gözaltına alındı
Şüpheli şahıs ve eşi gözaltına alındı. Operasyonda kameralara yansıyan düzenek ekipleri şaşırttı.
İHA'nın haberine göre, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.