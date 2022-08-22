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    Tokat'ta yamaç paraşütüyle uçarken yaprak sarması yediler

    Tokat’ta düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde iki yarışmacı, yaprak sarması yiyerek uçtu. Ortaya renkli anlar çıktı.
    • 22.08.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 17:59
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    Tokat'ta yamaç paraşütüyle uçarken yaprak sarması yediler

    Tokat'ın Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde Kale köyündeki 650 rakımlı Seyir Tepesi'nde 25 sporcunun katılımıyla yamaç paraşütü yarışı organize etti.

    Bağ yaprağı yiyerek uçtular

    Düzenlenen yarışmada iki sporcu ortaya renkli görüntüler çıkardı.

    Seyir Tepesi mevkinden havalanan tandem pilotu İsmail Aras ve Canan Özenir gökyüzünde ilçenin coğrafi işaretli bağ yapraklarından yapılan zeytinyağlı yaprak sarması yedi.

    Tokat'ta yamaç paraşütüyle uçarken yaprak sarması yediler

    "Türkiye'nin en iyi yaprağı burada"

    DHA'nın haberine göre, ikili o anları ise kameraya kaydetti.

    Havalandıktan kısa süre sonra yanında getirdiği yaprak sarması tabağını çantasından çıkaran İsmail Aras, "Biliyorsunuz Erbaa yaprağı ile meşhur, Türkiye'nin en iyi yaprağı burada" diyerek, tabağı beraber uçtuğu Canan Özenir'e verdi.


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