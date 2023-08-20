Tokat'ta yangın: 2 bin balya saman zarar gördü Erbaa ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında, 2 bin saman balyası hasar gördü.

AA & Ensonhaber Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Kelkit Mahallesi Cemil Meriç Caddesi'nde bulunan Ahmet Tiryaki’ye ait çiftlikte saman balyalarının bulunduğu kısımda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 2 saatlik çabayla yangın söndürüldü Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. 2 bin balya kullanılmaz hale geldi Yangın sonucu hayvan yemi olarak hazırlanan mısır sapları ve 2 bin saman balyası kullanılamaz hale geldi.