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Tokat'ta yangına teslim olan taş ocağı küle döndü

Tokat'ta yangına teslim olan taş ocağı küle döndü Çamlıbel Beldesi'nde taş ocağında çıkan yangının neden olduğu büyük tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı. Yangının kızgın yağ jeneratöründen çıktığı düşünülüyor.