İHA
Tokat'ın Çamlıbel Beldesi'ne bulunan taş ocağını gece saatlerinde alevler sardı.
Kızgın yağ jeneratöründen çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede tüm taş ocağını adeta yuttu.
İşletmeye ait 8 kamyon tamamen yanarken bir tır dorsesi zarar gördü.
KÜLE ÇEVİRDİ
Yangın, asfalt eritme bölümüne sıçrayarak taş ocağını kullanılamaz hale getirdi.
Olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, çevre ilçelerden gelen destek ekipleri, AFAD ve jandarma sevk edildi.
İNCELEMELER SÜRÜYOR
3 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının neden olduğu ağır tahribat ise gün ağarınca ortaya çıktı.
İşletme, yangın nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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