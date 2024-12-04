Tokat'ta yardım vaadiyle vatandaşları dolandırdılar

İHA

Vatandaşların insanı ve vicdani duygularını sömürerek paralarını gasbeden dolandırıcılar, bu defa muhtaç şahısları gözlerine kestirdi.

Tokat'ta iki şüpheli, "sosyal yardım" vereceklerini iddia ederek 2 vatandaşı dolandırdı.

'PARA VERECEĞİZ' DEYİP PARALARINI ALDILAR

Dolandırıcılara toplam 1 milyon 70 bin TL kaptıran vatandaşlar, durum fark ederek polise bildirdi.

YAKALANDILAR

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, şikayet üzerine başlattıkları çalışmada S.U. (24) ve S.Y. (30) isimli şahısları gözaltına aldı.

Şüphelilerin, mağdurların internet bankacılığı bilgilerini ele geçirip adlarına kredi çekerek parayı kendi hesaplarına aktardığı belirlendi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.