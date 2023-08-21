Tokat'ta yaşlı adamın cansız bedeni gölette bulundu Tokat'ta ailesinin haber alamadığı 67 yaşındaki adam girdiği gölette ölü bulundu.

DHA

Tokat merkeze bağlı Ulaş köyünde oturan 67 yaşındaki Bilal Çağlar'ın yakınları 112'yi arayarak öğle saat 12:00'den itibaren Çağlar'dan haber alınamadığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve AFAD'a ait su altı arama timleri sevk edildi.

Çağlar'ın kıyafetleri Ulaş köyü mevkisinde bulunan gölet kenarında bulundu.

Cansız bedenine ulaşıldı

1 saatlik arama sonrasında su altı arama timleri tarafından Çağlar'ın cesedi gölet içerisinde bulundu.

Çağlar'ın cansız bedeni otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.