Tokat'ta yol verme kavgası ölümle bitti: Saldırganın savunması şaşırttı Yol verme tartışmasında bıçaklanan kişi hayatını kaybederken, saldırganın verdiği ifadede, "Kendi kendisini bıçakladı" dediği ortaya çıktı.

İHA

Tokat'taki yol verme kavgasında kan aktı.

Akraba ziyaretine gelen evli ve 5 çocuk babası Ahmet Kayısı (49), 42 AAN 796 plakalı araç ile seyir halindeyken cadde üzerinden karşıya geçmekte olan İsa G. (55), eşi Gülten G. ve oğlu Mert G. ile yol verme konusunda tartışma yaşadı.

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ahmet Kayısı bıçakla karın bölgesinden, Gülten G. ise kafasına aldığı sopa darbesiyle yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ahmet Kayısı, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Gülten G., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Kayısı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otopsinin yapılmasının ardından Kayısı'nın cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

Adliyeye sevk edildiler

Olayda baba İsa G., eşi Gülten G. ve oğlu Mert G. gözaltına alındı. Gülten G. serbest bırakılırken, şüpheli baba ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi.

"Kendi kendini bıçakladı"

İsa G. ilk ifadesinde, karşı tarafın yol vermediği için tartışma yaşandığını ve bu tartışmada Ahmet Kayısı'nın arabada bulunan sopa ile saldırdığını, kendilerinde bıçak olmadığını ve bıçağın ise Ahmet Kayısı'nın olduğunu, kendi kendini bıçakladığını iddia etti.