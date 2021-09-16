Euro
9.9701
-0.02%
Dolar
8.444
0.2%
Altın
484.72
-0.28%
Borsa
1.433
0.63%
Bitcoin
407.464
2.56%
EXEN Coin
24.61
0.12%
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Tostçu Mahmut’un cenazesi memleketi Adana’ya gönderildi

    Niğde'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen Anıl Kurt'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Adana'ya gönderildi.
    • İHA
    • 16.09.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 10:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tostçu Mahmut’un cenazesi memleketi Adana’ya gönderildi

    Niğde'nin Ulukışla ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ve 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Anıl Kurt'un, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlandı.

    CENAZESİ TESLİM ALINDI

    Kurt'un cenazesini, babası Mahmut ve kardeşi İbrahim teslim aldı.

    Tostçu Mahmut’un cenazesi memleketi Adana’ya gönderildi

    BABA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

    Ayakta durmakta zorlanan Baba Mahmut Kurt, "Tüm insanlar hakkını helal etsin oğluma.” dedi.

    Tostçu Mahmut’un cenazesi memleketi Adana’ya gönderildi #1

    HIZ GÖSTERGESİ 200'Ü GEÇTİ

    Öte yandan Anıl Kurt, dün gece saatlerinde kazadan önce sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

    Kurt'un paylaşımında, hız göstergesinin 200'ü geçtiği görülmüştü.

    Tostçu Mahmut’un cenazesi memleketi Adana’ya gönderildi #2

    Tostçu Mahmut’un cenazesi memleketi Adana’ya gönderildi #3

    Tostçu Mahmut’un cenazesi memleketi Adana’ya gönderildi #4

    Tostçu Mahmut’un cenazesi memleketi Adana’ya gönderildi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir