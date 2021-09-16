Niğde'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen Anıl Kurt'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Adana'ya gönderildi.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ve 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Anıl Kurt'un, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlandı.

CENAZESİ TESLİM ALINDI

Kurt'un cenazesini, babası Mahmut ve kardeşi İbrahim teslim aldı.

Tostçu Mahmut’un cenazesi memleketi Adana’ya gönderildi

BABA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Ayakta durmakta zorlanan Baba Mahmut Kurt, "Tüm insanlar hakkını helal etsin oğluma.” dedi.

HIZ GÖSTERGESİ 200'Ü GEÇTİ

Öte yandan Anıl Kurt, dün gece saatlerinde kazadan önce sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

Kurt'un paylaşımında, hız göstergesinin 200'ü geçtiği görülmüştü.