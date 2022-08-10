8 ilde terör örgütü PKK ve DHKP-c ile bağlantılı olduğu belirlenen Totobo yasa dışı bahis şebekesine düzenlenen operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Terör örgütleri PKK ve DHKP-C ile bağlantılı oldukları ve yasa dışı bahis oyunları ile 1 milyar lira kazandıkları tespit edilen 'Totobo' isimli şebekeye, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinin yanı sıra; Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin'deki operasyonlar kapsamında, 75 şüpheliden 62'si yakalandı.

Kuzey Makedonya’ya uzanan para trafiği

DHA’nın haberine göre; şebeke üyelerinin paravan şirketler üzerinden kurdukları yasa dışı bahis oyunlarından elde ettikleri para trafiğinin Kuzey Makedonya'ya kadar uzandığı belirlendi. Öte yandan, izlerini kaybettirmek için yabancı uyruklu kişiler adına açılan hatları kullandıkları ortaya çıktı.

‘Silahlarınızı gömün’ talimatı

Ö.G.'nin, liderliğini yaptığı şebeke üyelerine, yakalanmamak için 'silahlarınızı gömün' talimatı verdiği, bunun üzerine şebeke üyelerinin kullandıkları ruhsatsız silahları toprağa gömdüğü, ihtiyaç durumunda da gömdükleri yerlerden çıkarmayı planladıkları kaydedildi.

'Totobo' yasa dışı bahis çetesine düzenlenen operasyonun detayları VİDEO



Ele geçirilenler

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler ise şöyle: 94 adet cep telefonu ve 88 adet sim kart, 52 adet banka kartı, 15 adet bilgisayar ve 2 adet bilgisayar, kamera, 2 adet tablet, kurusıkı tabanca, 50 adet kurusıkı fişek, 12 adet tabanca ve 16 adet şarjör, 160 adet fişek, 7 bin 677 dolar, 2 bin 855 euro, 145 bin 335 TL para, 15 adet hard disk, 38 adet flash bellek, 2 adet sahte kimlik ve 2 adet çek, 3 adet banka dekontu, 6 adet hafıza kartı, çelik yelek, 2 adet telsiz, gaz bombası, dokümanlar, 3 gram eroin ve 2 adet hap.

Lüks otomobiller sergilendi

Ele geçirilen malzemeler siber şube müdürlüğü önünde sergilendi. Sergilenenler arasından ele geçirilen lüks otomobiller de yer aldı. Adliyeye sevk edilen 49 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 1 kişi serbest bırakıldı. 12 şüpheli ise tutuklandı.