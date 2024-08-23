Trabzon'da 10 yaşındaki çocuktan cuma hutbesi Trabzon'da 10 yaşındaki Enes Bahadır'ın, cuma namazında hutbeye çıkarak cuma hutbesini yetişkin bir hoca gibi okuması dikkat çekti.

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İHA

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çamoba Mahallesi'nde, okulların tatile girmesiyle birlikte camiye Kur'an-ı Kerim dersi görmeye giden 10 yaşındaki Enes Bahadır'ın, cuma namazında hutbeye çıkarak cuma hutbesini yetişkin bir hoca gibi okuması dikkat çekti.

"ÇALIŞTIM BİR GÜNDE EZBERLEDİM"

Hutbeyi bir günde öğrendiğini belirten Bahadır, “Geçen sene hoca sordu. 'Kim hutbe okuyacak?' diye. Bir arkadaşım yapmıştı sonra ben istedim. Çalıştım, bir günde ezberledim, hutbeyi okudum. Cami cemaatinden güzel tepkiler aldım. Helal olsun diyorlar, bazıları harçlık bile veriyor. Aferin deyip bu yaşta bunu nasıl yapıyorsun diye soruyorlar.” diye konuştu.

"ARALARINDA HUTBEYE ÇIKAN DA VAR MÜEZZİNLİK YAPAN DA"

Çocuklar arasında müezzinlik bile yapanların olduğunu kaydeden Çamoba Mahallesi Cami imamı Ömer Terzioğlu ise “Aralarında Yasin-i Şerif'i ezberleyen var. Hutbeye çıkan var, müezzinlik yapan var, kendilerini Kur'an-ı Kerim alanında geliştiriyorlar.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)