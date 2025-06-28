Trabzon'da 15 yaşındaki genç boğularak öldü

Trabzon'da yürek yakan haber....

Sürmene ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Muhammet Efe Kol, arkadaşlarıyla beraber Soğuksu Mahallesi'ndeki balıkçı barınağına gitti.

Gençler burada, serinlemek için denize girdi.

DENİZDE KAYBOLDU

Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Kol, gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve deniz polisi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan arama çalışmaları sonucu Muhammet Efe Kol'a ulaşıldı. Ekipler tarafından denizden çıkartılan genç ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammet Efe Kol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.