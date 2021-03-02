Trabzon'da 16 yıl önce işlenen cinayet çözüldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Fatime Balcı’nın, 16 yıl önce evinde 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü faili meçhul cinayet, kan ve parmak izi eşlemesiyle aydınlatıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kuruçam köyünde 28 Mayıs 2005’te meydana gelen olayda, köydeki evinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Fatime Balcı, evine giren kimliği belirsiz kişinin, bilinmeyen nedenle bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırgan suç aleti bıçağı evde bırakıp, kaçarken, çığlık sesi üzerine eve gelen komşuları yaşlı kadını kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 17 yerinden bıçak darbesi alan kadının, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

DNA EŞLEŞMESİ SAĞLANAMADI

İlçede jandarma ekiplerince, o dönem yapılan çalışmada evde yapılan incelemede herhangi bir şeyin çalınmadığı anlaşılırken, faile de ulaşılamadı. Yıllar önceki olay yeri incelemesinde; maktuleye ait çanta içindeki kâğıt üzerinde parmak izi ile evin değişik yerlerinde şüpheliye ait olabileceği değerlendirilen kan lekeleri bulunmuş ancak süreç içerisinde de DNA incelemesi yapılan 63 kişi hakkında eşleşme sağlanamamıştı.

16 YIL SONRA AYDINLATILDI

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekip, zaman aşımı yaklaşan faili meçhul cinayeti mercek altına aldı. Teknik ve fiziki takipte bulunan ekiplerin, yürüttüğü titiz çalışmaların yanı sıra gelişen son teknoloji ortamında yapılan kan ve parmak izi eşlemesiyle cinayet çözüldü.

Ekiplerin hummalı çalışmasıyla, cinayeti olay tarihinde 18 yaşında olan şüpheli 34 yaşındaki H.B.’nin işlediği saptandı. Kan örneklerinin uyuştuğu ve cinayeti işlediğinin ortaya çıkması sonucu zanlı H.B., İzmir iline gitmek isterken Ortahisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgusu tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.









