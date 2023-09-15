Trabzon'da ablasının düğün gününde havaya ateş etti Gelin alma merasiminde evden çıkan gelinin eline silah alarak havaya ateş eden kardeşi, jandarma ekiplerince yakalanarak adli işlem başlatıldı.

İHA

Vatandaşların canlarını hiçe sayan magandalar uslanmıyor...

Şehir magandalarının gövde gösterisi yapmak üzere hava sıktığı maganda kurşunları, insanların hayatını riske atıyor.

Trabzon’un Sürmene ilçesinde düğün öncesi gelin alma merasiminde gelin ile birlikte evden çıkan kardeşi, eline aldığı tabanca ile havaya peş peşe ateş etti.

Meşaleler eşliğinde evden çıkan gelini bekleyen çevredeki vatandaşlar da tabanca ile havaya ateş ederken, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler tepki çekti.

Şüpheli tespit edildi

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sürmene İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin T.D.C.(21) olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli şahsın evinde yapılan aramada, olayda kullandığı kurusıkı tabanca ele geçirildi.

'Genel Güvenliği Tehlikeye Düşürmek'

Şüpheli T.D.C. isimli şahıs hakkında 'Genel Güvenliği Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)