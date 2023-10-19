Trabzon'da akademisyen çiftin aracı ters döndü

Trabzon'un Sürmene ilçesinde sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Emin Tuğcu, Rize istikametine giderken sahil yolunda kullandığı cip kontrolünü yitirdi.
Refüje çıkıp bariyere çarparak ters dönen araçta Dr. Tuğcu ile yanında bulunan aynı üniversitede akademisyen olarak görev yapan eşi Dr. Zeynep Hasırcı Tuğcu, yaralandı.
Çift araçtan çıkarıldı
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen itfaiye ile sağlık ekipleri, yaralı çifti araçtan çıkardı.
Yaralılar hastanede
Akademisyen çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan çiftin, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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