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Trabzon'da akrabasını pompalı tüfekle kafasından vurdu: 17 gün sonra yakalandı

Trabzon'da akrabasını pompalı tüfekle kafasından vurdu: 17 gün sonra yakalandı Henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı akrabasını pompalı tüfekle başından vurarak öldüren ve ardından kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından 17 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.