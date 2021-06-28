Bir alabalık tesisine dadanan ayı, kapıyı kıramayınca pencereden girdi. Ortalığı birbirine katan ayı, güvenlik kamerasını da kırdı.

Trabzon’un Tonya ilçesine bağlı Sazalan Yaylası'nda, Cemil Arslan’a ait alabalık tesisine dadanan ayı bu sene de geldi.

Geçen sene tesiste bulunan buzdolabını deviren ayı, bu kez kapıyı kıramayınca pencereden girdi.

Tesise giren ayı, çay ocağı tezgahı üzerine çıkıp duvardaki güvenlik kamerasını bir pençe ile kırdı.

O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ortalığı birbirine katan ayı, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

"KEŞKE ÇEVREYE YİYECEK BIRAKMIŞ OLSAYDIK”

Meydana gelen maddi hasara üzülmediğini belirten Arslan, şu sözleri kaydetti:

“Aynı ayı, yine misafirimiz oldu. Geçen olduğu gibi bu yıl da gelerek, ziyaretimi yaptı. Bu hayvanlar sevimli ama bir o kadar da tehlikelidir. Aç kalınca buralara kadar gelebiliyor, evlere girebiliyor.





Oysa biz insanlar olarak, tüm hayvanlara karşı duyarlı olmalıyız. Beslenme konusunda yardımcı olmamız gerekirken maalesef yeteri kadar olamıyoruz.

Ben başta olmak üzere, kapılara yiyecek bıraksak, inanın hayvanlar bize zarar vermeyecek. Zarar verdi ama önemli değil, hata bizde. Keşke çevreye yiyecek bırakmış olsaydık.





“KOMŞU OLARAK YAŞAMAK ZORUNDAYIZ”

“İçeriye girdi, ilk iş olarak kendisini kamufle etmek için önce kamerayı kırdı. Sonra gereğini yaptı içerde.

Bir şey bulamayınca dolaptaki içecekleri içti. Kamera kırıldığı için o anlar yok. Ama bayağı bardak, çay tabağı da kırdı.

Ama olsun sonuçta bu hayvanla komşu olarak yaşamak zorundayız.





“İNSANLAR FAZLA GELEMEYİNCE AYILAR DAHA FAZLA GELMEYE BAŞLADI”

Pandemi nedeniyle buraya insanlar fazla gelemeyince ayılar daha fazla gelmeye başladı. Bundan sonra onlara daha çok ilgilenip, kendilerine yiyecek bırakacağım. Bir daha herhalde girmez, istediğini almış olur.”

Trabzon’da alabalık tesisinin kapısını kıramayan ayı, pencereden girdi VİDEO



“HER ZAMAN GELMESİNİ İSTERİM”

Arslan geçen yıl yaptığı açıklamada, “Sevimli bir hayvan; inanın her zaman gelmesini isterim, yalnız kapıyı kırmadan gelse yiyeceğini veririm. Hatta balık da getiririm ona sorun değil. Onları seviyoruz.” sözlerini kaydetmişti.