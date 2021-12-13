Trabzon’da araçtan fırlatılan kedi, tır şoförünün yol arkadaşı oldu

Bir aracın camından yola fırlatılan yavru kediyi fark edip veterinere götüren tır şoförü Samet Ayyıldız, 3 ay boyunca kedi ile yolculuk yaptı.

Trabzon'da bir nakliye şirketinde tır şoförü olarak çalışan Samet Ayyıldız (34), 3 ay önce Bolu'da bir otomobilin camından yola fırlatılan kediyi fark etti.

Yaralı kediyi veterinere götürüp tedavi ettiren Ayyıldız, kediyi sahiplendi.

Ayyıldız, 3 aydır tırda birlikte yolculuk ettiği kedinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca, kedinin görüntüleri büyük ilgi gördü.

“BİRİNİN ARACINDAN YOLA BİR ŞEY FIRLATTIĞINI GÖRDÜM”

'Yol arkadaşım' dediği kediyi yanından ayırmayan Ayyıldız, "Birinin aracından yola bir şey fırlattığını gördüm. Sonra merak edip, gittim. Yavru kedi yolda öylece ağlıyordu, bırakmadım. Hemen alıp veterinere getirdim, tedavi oldu.





“HAFTALARCA BİBERONLA BESLEDİM”

Çok küçüktü, bir şey yiyemiyordu. Haftalarca biberonla besledim. 3 aydır beraber yolculuk yapıyoruz. Sürekli yollarda stresli bir işimiz var. Kedi, bana yol arkadaşı oldu." dedi.

“CAM KENARINDA YOLU İZLİYOR”

Kedinin yolculuk sırasında cam kenarında yolu seyretmeyi sevdiğini anlatan Ayyıldız, "Bazen kucağıma yatıyor, bazen ayağımın altına giriyor. Koltukta oturuyor. Beraber uyuyoruz. Onu çok seviyorum. Çok iyi bir arkadaş. İsim vermedim. Çünkü onu sahiplendirmek zorundayım. Benimle olduğu sürece, tırın sürücü kabininde yaşam alanı çok dar oluyor. Yurt dışına çıkmam gerektiği için sınır kapılarından onu geçirmem çok zor. Bırakacak kimsem de yok. Ona güvenilir bir yuva arıyorum." dedi.