Trabzon'da kan donduran bir cinayet kameraya yansıdı.
Akçaabat ilçesinin Akpınar Mahallesi'ndeki market önünde karşılaşan 29 yaşındaki Özgür Bıyıklı ile 33 yaşındaki arkadaşı Engin B. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüşünce çevredekiler araya girmeye çalıştı.
Pompalıyla başından vurdu
Bu sırada Engin B., park halindeki otomobilinin arka koltuğundan aldığı pompalı tüfekle ateş açtı.
Saçmalardan biri, Özgür Bıyıklı’nın başına isabet etti.
Bıyıklı, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli aracıyla bölgeden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemelerinde Bıyıklı'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, Özgür Bıyıklı’ın cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırıldı.
O anlar kamerada
1 kişinin yaşamanı yitirmesiyle sonuçlanan silahlı kavga anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, market önünde yaşanan arbede sonrası kavga çıktığı, çevredekilerden birinin şüpheli Engin B.’nin bacağını tutmaya çalıştığı, aracından tüfeği alan şüphelinin ateş açmasıyla kaldırımdan yola atlayan Özgür Bıyıklı’ın aniden yere düştüğü görüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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